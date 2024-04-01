С начала года РФ для атаки Киева применила 5 "Цирконов" и 11 "Кинжалов"
С начала этого года в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения, в том числе 5 ракет "Циркон", 11 "Кинжалов" и 113 ракет Х-101. Ссылаясь на Киевскую городскую военную администрацию, сообщает Укринформ.
Как отметил начальник КМВА Сергей Попко, "враг систематически атакует ударными дронами и ракетами разных типов и модификаций. Агрессор пытается нас запугать, разрушить наш прекрасный город. Но это ему не удастся. Сколько бы оружия у врага не было".
По его данным, с 1 января в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения. Из них пять противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 11 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М", три крылатых ракеты Х-69, одна крылатая ракета "Калибр", 113 крылатых ракет Х- 101 и 48 ударных беспилотников типа Shahed.
Начальник КМВА призвал международных партнеров предоставить Украине системы противовоздушной обороны.
"Нам нужны средства ПВО. Никто и никогда в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов. Демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами. Больше средств ПВО – больше сохранившихся жизней. И тем ближе мы к Победе", - подчеркнул Попко.