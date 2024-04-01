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Буданов оцінив загрозу наступу російської армії на Київ

Буданов оцінив загрозу наступу російської армії на Київ
Фото: Yevheniy Shynkar

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогоднішній день немає загрози наступу російської армії на Київ із півночі. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, на території Білорусі жодних загроз наразі немає.

"І ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з'явилися найближчим часом", – сказав Буданов.

Він зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон зробив припущення, коли говорив про можливий прорив росіян до Києва чи Одеси.

"Допущень може бути дуже багато. Знаєте, у припущеннях ми теж можемо зараз зайти до Москви. Але ж цього за фактом немає", – заявив розвідник.

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