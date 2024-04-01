Буданов оцінив загрозу наступу російської армії на Київ

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогоднішній день немає загрози наступу російської армії на Київ із півночі. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, на території Білорусі жодних загроз наразі немає.

"І ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з'явилися найближчим часом" , – сказав Буданов.

Він зазначив, що президент Франції Емманюель Макрон зробив припущення, коли говорив про можливий прорив росіян до Києва чи Одеси.