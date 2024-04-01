Буданов оценил угрозу наступления российской армии на Киев
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день нет угрозы наступления российской армии на Киев с севера. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.
По его словам, на территории Беларуси никаких угроз на данный момент нет.
"И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время", — сказал Буданов.
Он отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сделал предположение, когда говорил о возможном прорыве россиян на Киев или Одессу.
"Допущений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет", — заявил разведчик.