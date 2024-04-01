Буданов оценил угрозу наступления российской армии на Киев

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день нет угрозы наступления российской армии на Киев с севера. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, на территории Беларуси никаких угроз на данный момент нет.

"И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время" , — сказал Буданов.

Он отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сделал предположение, когда говорил о возможном прорыве россиян на Киев или Одессу.