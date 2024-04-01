Збільшення закупівель та виробництва: Зеленський провів нараду щодо дронів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення наради щодо забезпечення військових дронами. Ухвалили рішення про спрощення процедури закупівель комплектуючих та збільшення виробництва дронів.

Про це йдеться﻿ в дописі в Telegram-каналі Зеленського.

Президент назвав нараду з військовими та урядовцями "максимально конкретною", вона тривала три години.

"Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань. Обговорили, як забезпечити гнучкість нашого ОПК" , – зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що потреби фронту постійно змінюються, тому виробники мають вчасно реагувати на них.

"Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів" , – повідомив глава держави.