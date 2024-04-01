Увеличение закупок и производства: Зеленский провел совещание по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания по обеспечению военных дронами. Приняли решение об упрощении процедуры закупок комплектующих и увеличении производства дронов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

Президент назвал совещание с военными и чиновниками "максимально конкретным", оно длилось три часа.

"Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач. Обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК" , – отметил Зеленский.

Президент отметил, что потребности фронта постоянно меняются, поэтому производители должны своевременно реагировать на них.

"Важны решения: об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов" , – сообщил глава государства.