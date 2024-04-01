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Увеличение закупок и производства: Зеленский провел совещание по дронам

Увеличение закупок и производства: Зеленский провел совещание по дронам
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении совещания по обеспечению военных дронами. Приняли решение об упрощении процедуры закупок комплектующих и увеличении производства дронов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

Президент назвал совещание с военными и чиновниками "максимально конкретным", оно длилось три часа.

"Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач. Обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК", – отметил Зеленский.

Президент отметил, что потребности фронта постоянно меняются, поэтому производители должны своевременно реагировать на них.

"Важны решения: об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов", – сообщил глава государства.

Речь также шла о проекте построения комплексной системы управления средствами радиоэлектронной борьбы (РЕБ) для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. "Систему уже тестируют по отдельным направлениям. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", - отметил Зеленский.

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