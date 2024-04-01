У Раді погодили фінансування захисту енергооб'єктів

Бюджетний комітет Верх﻿овної Ради погодив виділення 4,5 млрд гривень на захист енергетичної критичної інфраструктури. Про це йдеться в повідомленні﻿ члена комітету, народного депутата Олексія Гончаренка.

За його даними, кошти буде виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України.