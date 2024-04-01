У Раді погодили фінансування захисту енергооб'єктів
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 4,5 млрд гривень на захист енергетичної критичної інфраструктури. Про це йдеться в повідомленні члена комітету, народного депутата Олексія Гончаренка.
За його даними, кошти буде виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України.
"У звʼязку з постійними атаками росії по нашій енергетиці гроші будуть направлені на будівництво, ремонт та захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Очікується, що до кінця травня всі необхідні заходи будуть зроблені", – написав нардеп в Telegram.