В Раде согласовали финансирование защиты энергообъектов

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергетической критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении члена комитета, народного депутата Алексея Гончаренко.

По его данным, средства будут выделены Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины.