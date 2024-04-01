В Раде согласовали финансирование защиты энергообъектов
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 4,5 млрд гривен на защиту энергетической критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении члена комитета, народного депутата Алексея Гончаренко.
По его данным, средства будут выделены Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины.
"В связи с постоянными атаками россии по нашей энергетике деньги будут направлены на строительство, ремонт и защиту объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. Ожидается, что до конца мая все необходимые меры будут предприняты", - написал нардеп в Telegram.