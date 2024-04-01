РФ дискредитує українські фортифікації та вкидає "дефіцит піхоти" – РНБО

Російські пропагандисти намагаються дискредитувати процес будівництва фортифікацій в Україні та посіяти панічні настрої у прифронтових областях. Про це інформували у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони, повідомляє Ліга.net.

За словами аналітиків, основний посил окупантів у публікаціях про лінії оборони — це те, що Україна нібито нездатна не те щоб вийти на кордони 1991 року, але й захистити підконтрольні сьогодні території.

Паралельно з цим росіяни вкидають фейки про "тотальну нестачу піхоти та зброї", а також лякають новим наступом.

"Це наративна частина кампанії "пропаганди страху" задля створення передумов для вигідних РФ переговорів, на яких вони наполягають" , – йдеться у повідомленні.

Центр зазначає, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, а фортифікації будуються "ударними темпами".