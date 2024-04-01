РФ дискредитирует украинские фортификации и вбрасывают "дефицит пехоты" – СНБО

Российские пропагандисты пытаются дискредитировать процесс строительство фортификаций в Украине и посеять панические настроения в прифронтовых областях. Об этом информировали в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны, сообщает Лига.net.

По словам аналитиков, основной посыл оккупантов в публикациях о линиях обороны — это то, что Украина якобы неспособно не то, чтобы выйти на границы 1991 года, но и защитить подконтрольные сегодня территории.

Параллельно с этим россияне вбрасывают фейки о "тотальной нехватке пехоты и оружия", а также пугают новым наступлением.

"Это нарративная часть кампании "пропаганды страха" ради создания предпосылок для выгодных РФ переговоров, на которых они настаивают" , — сказано в сообщении.

Центр отмечает, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на фронте, а фортификации строятся "ударными темпами".