У розвідці Естонії пояснили, чому ЗСУ не відправляють системи ППО на фронт

У розвідці Естонії заявили, що Україна не може використовувати системи протиповітряної оборони на фронті, тому що вони потрібні для захисту тилових населених пунктів, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, окрім населених пунктів ППО прикриває і критичну інфраструктуру України.

Мярк зазначив, що Україні дуже потрібні як системи протиповітряної оборони, так і артилерійські снаряди.

В естонській розвідці наголосили, що якщо військова допомога США не збільшиться, Україні доведеться скоротити довжину фронту, оскільки утримувати нинішню лінію з наявними ресурсами дуже складно.