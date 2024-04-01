В разведке Эстонии обьяснили, почему ВСУ не отправляют системы ПВО на фронт

В разведке Эстонии заявили, что Украина не может использовать системы противовоздушной обороны на фронте, потому что они нужны для защиты тыловых населенных пунктов.﻿ Со ссылкой на ERR, об этом заявил заместитель начальника штаба эстонской дивизии по оперативной работе полковник Янно Мярк, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, кроме населенных пунктов ПВО прикрывает и критическую инфраструктуру Украины.

Мярк отметил, что Украине очень нужны как системы противовоздушной обороны, так и артиллерийские снаряды.

В эстонской разведке подчеркнули, что если военная помощь США не увеличится, Украине придется сократить длину фронта, поскольку удерживать нынешнюю линию с имеющимися ресурсами крайне сложно.