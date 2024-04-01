В разведке Эстонии обьяснили, почему ВСУ не отправляют системы ПВО на фронт
В разведке Эстонии заявили, что Украина не может использовать системы противовоздушной обороны на фронте, потому что они нужны для защиты тыловых населенных пунктов. Со ссылкой на ERR, об этом заявил заместитель начальника штаба эстонской дивизии по оперативной работе полковник Янно Мярк, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, кроме населенных пунктов ПВО прикрывает и критическую инфраструктуру Украины.
Мярк отметил, что Украине очень нужны как системы противовоздушной обороны, так и артиллерийские снаряды.
В эстонской разведке подчеркнули, что если военная помощь США не увеличится, Украине придется сократить длину фронта, поскольку удерживать нынешнюю линию с имеющимися ресурсами крайне сложно.