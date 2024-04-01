У Хотьково під Москвою спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляції

У місті Хотьково під Москвою сьогодні, 1 квітня, спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Про причини пожежі поки що інформації немає. На кадрах видно відкрите полум'я, а чорна хмара диму швидко поширюється за вітром.

Зазначається, що може горіти просочувальний цех.

"Електроізоліт" - найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.

Пожежі в Росії

Сьогодні повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі сталася велика пожежа на території цеху машинобудівного заводу "Уралмаш". Вогонь поширився на площу кілька тисяч квадратних метрів.

А в лютому в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", який займається повним обслуговуванням - від конструювання до ремонту - однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.