В Хотьково под Москвой вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляции

В городе Хотьково под Москвой сегодня, 1 апреля, вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

О причинах пожара пока что информации нет. На кадрах видно открытое пламя, а черное облако дыма быстро распространяется по ветру.

Отмечается, что может гореть пропиточный цех.

"Электроизолит" - крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производят изоляционные материалы.

Пожары в России

Сегодня сообщалось, что в российском Екатеринбурге произошел крупный пожар на территории цеха машиностроительного завода "Уралмаш". Огонь распространился на площадь в несколько тысяч квадратных метров.

А в феврале в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.