У Швеції назвали ще одну причину затримки у виробництві боєприпасів

У Швеції заявляють про затримку у виробництві нових боєприпасів в країні через черги на їхні випробування, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє SVT.

Черги на випробування снарядів є ще однією слабкою ланкою в європейському оборонному виробництві поряд із нестачею виробничих потужностей і доступу до сировини та персоналу.

Як зазначають, проблеми із затримками з цього приводу існують по всій Європі.

Глава випробувального центру шведської компанії з виробництва зброї Bofors Стефан Крол розповів про найбільшу проблему в роботі таких центрів.

"Випробувальний центр, який повинен перевіряти всі партії (боєприпасів. – Ред.), що поставляються, не може працювати в п'ять змін, тому що для нашої роботи потрібне денне світло", – зазначив він.

Згідно з матеріалом, черга у випробувальному центрі Bofors у Карлскузі нині становить рік.

ЗМІ раніше повідомили, що Сполучені Штати ведуть перемовини про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні снаряди в Україну.

Минулого тижня стало відомо, що Німеччина найближчими днями планує передати Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.