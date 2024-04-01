В Швеции назвали еще одну причину задержки в производстве боеприпасов

В Швеции заявляют о задержке в производстве новых боеприпасов в стране из-за очередей на их испытания, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает SVT.

Очереди на испытания снарядов являются еще одним слабым звеном в европейском оборонном производстве наряду с нехваткой производственных мощностей и доступа к сырью и персоналу.

Как отмечают, проблемы с задержками по этому поводу существуют по всей Европе.

Глава испытательного центра шведской компании по производству оружия Bofors Стефан Крол рассказал о самой большой проблеме в работе таких центров.

"Испытательный центр, который должен проверять все поставляемые партии (боеприпасов. – Ред.), не может работать в пять смен, потому что для нашей работы нужен дневной свет", – отметил он.

Согласно материалу, очередь в испытательном центре Bofors в Карлскуге сейчас составляет год.

СМИ ранее сообщили, что Соединенные Штаты ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для увеличения производства артиллерийских боеприпасов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые снаряды в Украину.

На прошлой неделе стало известно, что Германия в ближайшие дни планирует передать Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов из арсеналов Бундесвера.