Путін планує провести перестановки у військовому командуванні для захисту від НАТО

Російський диктатор Володимир Путін планує призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем свого Ленінградського військового округу. Це нібито має посилити захист РФ від НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Newsweek.

За даними видання, Лапін є найбільш ймовірним кандидатом на дану посаду. Однак офіційно його ще не призначено.

Нагадаємо, у лютому 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав указ про офіційне відновлення Ленінградського військового округу та Московського військового округу. Перший отримав більшу частину території, яка раніше була підпорядкована Північному флоту Росії.

Тоді експерти оцінювали таке рішення Путіна як підготовку до майбутнього широкомасштабного вторгнення у країни НАТО.

Хто такий Лапін

До жовтня 2022 року Лапін обіймав посаду командувача Центральним військовим округом Росії. А вже у 2023 році він був призначений начальником штабу сухопутних військ країни.

Цікаво і те, що у Росії Лапін негласно внесений до списку "небажаних" у Кремлі. Він був відповідальний за окупацію Харківської області. Однак відзначився втечею росіян звідти, а також втратою Лимана, Ізюма та Балаклії. Тоді російські ЗМІ називали його рекордсменом за кількістю втраченої на війні техніки.

Саме через це Лапіна часто критикували глава Чечні Рамзан Кадиров та загиблий лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Вони домагались звільнення Лапіна з посади командувача Центральним військовим округом Росії.

Проблеми з формуванням нових сил

Раніше британська розвідка повідомляла, що плани Москви створити вже цього року дві нові армії зіткнуться з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою. Проте солдатів буде достатньо.

Зазначимо, Російська Федерація наростила окупаційне угруповання в Україні майже до півмільйона людей.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.