Путин планирует провести перестановки в военном командовании для защиты от НАТО

Российский диктатор Владимир Путин планирует назначить генерал-полковника Александра Лапина командующим своим Ленинградским военным округом. Это якобы должно усилить защиту РФ от НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Newsweek.

По данным издания, Лапин является наиболее вероятным кандидатом на этот пост. Однако официально он еще не назначен.

Напомним, в феврале 2024 г. российский диктатор Владимир Путин подписал указ об официальном восстановлении Ленинградского военного округа и Московского военного округа. Первый получил большую часть территории, ранее подчиненной Северному флоту России.

Тогда эксперты оценивали такое решение Путина как подготовку к предстоящему широкомасштабному вторжению в страны НАТО.

Кто такой Лапин

До октября 2022 года Лапин занимал должность командующего Центральным военным округом России. А уже в 2023 г. он был назначен начальником штаба сухопутных войск страны.

Интересно и то, что в России Лапин негласно внесен в список "нежелательных" в Кремле. Он был ответственен за оккупацию Харьковской области. Однако отличился бегством россиян оттуда, а также потерей Лимана, Изюма и Балаклеи. Тогда российские СМИ называли его рекордсменом по количеству утраченной на войне техники.

Именно поэтому Лапина часто критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и погибший лидер ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Они добивались освобождения Лапина от должности командующего Центральным военным округом России.

Проблемы с формированием новых сил

Ранее британская разведка сообщала, что планы Москвы создать уже в этом году две новые армии столкнутся с нехваткой новой техники и проблемами с инфраструктурой. Однако солдат будет достаточно.

Отметим, Российская Федерация нарастила оккупационную группировку в Украине почти до полумиллиона человек.

Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.