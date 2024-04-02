Close button

ISW: Росіяни зняли пропагандистське відео для підриву мобілізації в Україні

ISW: Росіяни зняли пропагандистське відео для підриву мобілізації в Україні
Фото: president.gov.ua

Проросійські канали поширюють пропагандистський відеоролик про мобілізацію в Україні, покликаний підірвати довіру українців до влади.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За інформацією військових аналітиків, цей пропагандистський ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю, що свідчить про те, що він є продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції.

Російські опозиційні видання "Агентство" та "Медіазона" повідомили, що актори, зняті у відео, є професійними російськими акторами, які раніше брали участь у російських телевізійних шоу.

Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у відео, стверджуючи, що він знімається лише у фільмах, а не в рекламі.

Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення.

Ключові висновки ISW за 1 квітня

  • Спільне розслідування "60 хвилин", The Insider та Der Spiegel переконливо свідчить про те, що Кремль протягом десятиліття веде постійну кінетичну кампанію, безпосередньо спрямовану проти американського урядового персоналу як у Сполучених Штатах, так і за кордоном, з ймовірною метою фізичного ураження американських урядовців.
  • Служба зовнішньої розвідки Росії активізує зусилля, спрямовані на неправдиве звинувачення України в терористичній атаці в "Крокус Сіті Хол" 22 березня, заперечуючи будь-яку відповідальність або причетність Ісламської держави до цієї атаки.
  • Російська влада вживає заходів для подальшого посилення репресій проти громад мігрантів у Росії після теракту в "Крокус Сіті Холі".
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі тривалих позиційних боїв уздовж всієї лінії зіткнення 1 квітня.
  • Міністерство оборони (МО) Росії продовжує запевняти російську громадськість, що російські військовослужбовці строкової служби не будуть розгортатися на більшій частині окупованої України і не братимуть участі в бойових діях в Україні, незважаючи на початок весняного піврічного призову на строкову військову службу, який розпочався 1 квітня.

Новини

Популярні теми форуму

analytics