ISW: Россияне сняли пропагандистское видео для подрыва мобилизации в Украине

Пророссийские каналы распространяют пропагандистский видеоролик о мобилизации в Украине, призванный подорвать доверие украинцев к власти.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По информации военных аналитиков, этот пропагандистский ролик отличается высокой стоимостью и кинематографическим изяществом, что свидетельствует о том, что он является продуктом согласованной и хорошо обеспеченной ресурсами информационной операции.

Российские оппозиционные издания "Агентство" и "Медиазона" сообщили, что актеры, снятые в видео, являются профессиональными российскими актерами, которые ранее участвовали в российских телевизионных шоу.

Один из актеров отказался обсуждать свое участие в видео, утверждая, что он снимается только в фильмах, а не в рекламе.

Кремль и раньше использовал дорогостоящие пропагандистские видео как часть централизованно управляемых информационных операций, и характеристики этого последнего видео свидетельствуют о том, что оно поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв украинских мобилизационных усилий и подстрекательство к внутреннему недовольству.

Ключевые выводы ISW за 1 апреля