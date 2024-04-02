Курс валют НБУ на 2 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 квітня зріс на 8 коп. до 39.0749 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 42.1384 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 49.2949 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 30 коп. до 43.3347 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 9.8265 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.074 900 EUR Євро 42.138 400 GBP Фунт стерлінгів 49.294 900 CHF Швейцарський франк 43.334 700 PLN Польський злотий 9.826 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.