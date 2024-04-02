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Курс валют НБУ на 2 квітня

Курс валют НБУ на 2 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 1 квітня зріс на 8 коп. до 39.0749 за 1 долар.

Євро подешевшав на 2 коп. до 42.1384 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 49.2949 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 30 коп. до 43.3347 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 9.8265 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.074 900 +0.0775
EUR Євро 42.138 400 --0.0217
GBP Фунт стерлінгів 49.294 900 +0.0451
CHF Швейцарський франк 43.334 700 +0.3007
PLN Польський злотий 9.826 500 +0.0493

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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