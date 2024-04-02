Курс валют НБУ на 2 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 2 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 1 квітня зріс на 8 коп. до 39.0749 за 1 долар.
Євро подешевшав на 2 коп. до 42.1384 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 49.2949 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 30 коп. до 43.3347 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 9.8265 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.074 900
|EUR
|Євро
|42.138 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.294 900
|CHF
|Швейцарський франк
|43.334 700
|PLN
|Польський злотий
|9.826 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.