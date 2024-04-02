Курс валют НБУ на 2 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 1 апреля, вырос на 8 коп до 39.0749 за 1 доллар.
Евро подешевел на 2 коп до 42.1384 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 49.2949 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 30 коп до 43.3347 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 9.8265 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.074900
|EUR
|Евро
|42.138400
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.294900
|CHF
|Швейцарский франк
|43.334700
|PLN
|Польский злотый
|9.826500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.