Курс валют НБУ на 2 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 апреля, вырос на 8 коп до 39.0749 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 42.1384 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 49.2949 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 30 коп до 43.3347 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.8265 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.074 900 EUR Евро 42.138 400 GBP Фунт стерлингов 49.294 900 CHF Швейцарский франк 43.334 700 PLN Польский злотый 9.826 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.