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Курс валют НБУ на 2 апреля

Курс валют НБУ на 2 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 апреля, вырос на 8 коп до 39.0749 за 1 доллар.

Евро подешевел на 2 коп до 42.1384 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 49.2949 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 30 коп до 43.3347 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.8265 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.074900 +0.0775
EUR Евро 42.138400 --0.0217
GBP Фунт стерлингов 49.294900 +0.0451
CHF Швейцарский франк 43.334700 +0.3007
PLN Польский злотый 9.826500 +0.0493

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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