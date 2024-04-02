Трамп сплатив $175 млн застави у справі про шахрайство: уникнув конфіскації

Колишній президент США Дональд Трамп заплатив заставу у розмірі $175 млн у справі про шахрайство у Нью-Йорку, повідомляє Українська правда.

Колишній президент США вважає, що таким чином він уникнув конфіскації своїх активів, що могло б статися у разі, якби він не вніс необхідної суми.

Трамп забезпечив сплату рахунку через Knight Speciality Insurance Company, яка належить приватній Hankey Group, голова правління якої сказав ABC News, що вважає себе прихильником Дональда Трампа.

Нагадаємо, минулого місяця державний апеляційний суд зменшив суму застави на кілька сотень мільйонів доларів після того, як адвокати Трампа стверджували, що сплатити повну заставу за вироком проти нього в розмірі 464 мільйонів доларів неможливо. (Самого Трампа було зобов’язано заплатити 454 мільйони доларів; 464 мільйони доларів включають виписку для його дорослих синів Дона-молодшого та Еріка.)