Трамп уплатил $175 млн залога по делу о мошенничестве: избежал конфискации

Бывший президент США Дональд Трамп заплатил залог в размере $175 млн по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, сообщает Украинская правда.

Бывший президент США считает, что таким образом он избежал конфискации своих активов, что могло бы произойти в случае, если бы он не внес необходимую сумму.

Трамп обеспечил оплату счета через Knight Speciality Insurance Company, которая принадлежит частной Hankey Group, председатель правления которой сказал ABC News, что считает себя сторонником Дональда Трампа.

Напомним, в прошлом месяце государственный апелляционный суд уменьшил сумму залога на несколько сотен миллионов долларов после того, как адвокаты Трампа утверждали, что оплатить полный залог по приговору против него в размере 464 миллионов долларов невозможно. (Самого Трампа было обязано заплатить 454 миллиона долларов; 464 миллиона долларов включают выписку для его взрослых сыновей Дона-младшего и Эрика).