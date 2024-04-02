У Байдена відреагували на плани Джонсона про нововведення у допомозі України

В адміністрації президента США Джо Байдена висловились щодо заяви спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона про те, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Європейська правда.

На питання, якщо це єдиний спосіб ухвалити рішення про допомогу Україні, чи підпише президент такий законопроєкт, речниця Білого дому закликала спікера Палати представників просувати схвалений Сенатом проєкт про допомогу Києву.

"Ми висловилися дуже чітко. Ми вважаємо, що якщо спікер поставить на голосування додаток про національну безпеку – очевидно, що він включає Україну, гуманітарну допомогу, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон – ми вважаємо, і це факт, що він отримає більшість двопартійної підтримки в залі засідань Палати представників" , – зазначила вона.

Карін Жан-П’єр нагадала, що пакет з допомогою Україні отримав голоси 70 сенаторів проти 29, що є підтвердженням його двопартійної підтримки.

"І це те, як ми вважаємо, це має просуватися. Я просто не буду вдаватися в гіпотези" , – резюмувала вона. ﻿

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Ці заяви прозвучали після того, як Джонсон дав зрозуміти, що має намір проштовхнути законодавство, яке забезпечить фінансування України, але він ще не визначився, як саме буде виглядати проєкт.

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер у неділю висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.