У Байдена отреагировали на планы Джонсона о нововведениях в помощи Украине

В администрации президента США Джо Байдена высказались относительно заявления спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о том, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Европейская правда.

На вопрос, если это единственный способ принять решение о помощи Украине, подпишет ли президент такой законопроект, пресс-секретарь Белого дома призвала спикера Палаты представителей продвигать одобренный Сенатом проект о помощи Киеву.

"Мы высказались очень четко. Мы считаем, что если спикер поставит на голосование приложение о национальной безопасности – очевидно, что оно включает Украину, гуманитарную помощь, Израиль, Индо-Тихоокеанский регион – мы считаем, и это факт, что он получит большинство двухпартийной поддержки в зале заседаний Палаты представителей" , – отметила она.

Карин Жан-Пьер напомнила, что пакет с помощью Украине получил голоса 70 сенаторов против 29, что является подтверждением его двухпартийной поддержки.

"И это то, как мы считаем, это должно продвигаться. Я просто не буду вдаваться в гипотезы" , – резюмировала она.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Эти заявления прозвучали после того, как Джонсон дал понять, что намерен протолкнуть законодательство, которое обеспечит финансирование Украины, но он еще не определился, как именно будет выглядеть проект.

Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер в воскресенье выразил уверенность, что помощь Украине будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины пока блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.