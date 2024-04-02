ГУР підірвали електропідстанцію в окупованому Севастополі – ЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони України підірвало електропідстанцію у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти вівторка, 2 квітня. Посилаючись на джерело в ГУР, повідомляє Новое время.

Співрозмовник видання заявив, що електропідстанцію було виведено з ладу.

Вночі місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у Севастополі, внаслідок чого в одному з районів зникло світло. Вони також писали про проблеми на підстанції, хоча окупаційна влада поки що не коментувала ці події.