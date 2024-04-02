ГУР подорвали электроподстанцию в оккупированном Севастополе – СМИ

Главное управление разведки Минобороны Украины подорвало электроподстанцию во временно оккупированном Севастополе в ночь на вторник, 2 апреля.﻿ Ссылаясь на источник в ГУР, сообщает Новое время.

Собеседник издания заявил, что электроподстанция была выведена из строя.

Ночью местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Севастополе, в результате чего в одном из районов пропал свет. Они также писали о проблемах на подстанции, хотя оккупационные власти пока не комментировали эти события.