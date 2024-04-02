На окуповане Рубіжне з російського літака впала авіабомба – ОВА

2 квітня на тимчасово окуповане Рубіжне Луганської області впала авіабомба з російського винищувача – поцілила поблизу вокзалу. Про це йдеться в повідомленні﻿ очільника Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Друга частина дійства із "позаштатним сходженням авіаційної бомби". Впала вона з російського винищувача неподалік залізничного вокзалу. Про кількість жертв не повідомляють, вцілілих евакуювали та тримають разом" , — написав він у Telegram.

За даними Лисогора – це вдруге цього року Рубіжне зазнає такого авіаудару. 8 січня у тимчасово окупованому місті з російського літака впала авіабомба в район жилої забудови – тоді терористи ЛНР назвали це "позаштатним сходом боєприпасу".