На оккупированное Рубежное с российского самолета упала авиабомба – ОВА
2 апреля на временно оккупированное Рубежное Луганской области упала авиабомба с российского истребителя – попала вблизи вокзала. Об этом говорится в сообщении руководителя Луганской ОВА Артема Лысогора.
"Вторая часть действа с "внештатным восхождением авиационной бомбы". Упала она с российского истребителя у железнодорожного вокзала. О количестве жертв не сообщают, уцелевших эвакуировали и держат вместе", - написал он в Telegram.
По данным Лысогора – это второй раз в этом году Рубежное терпит такой авиаудар. 8 января во временно оккупированном городе с российского самолета упала авиабомба в район жилой застройки – тогда террористы ЛНР назвали это "внештатным сходом боеприпаса".
"В прошлый раз, когда люди вернулись в свои дома, они недосчитались многих ценных вещей - работающих на месте специалистов интересовал не только боеприпас", - напомнил глава администрации.