На оккупированное Рубежное с российского самолета упала авиабомба – ОВА

2 апреля на временно оккупированное Рубежное Луганской области упала авиабомба с российского истребителя – попала вблизи вокзала. Об этом говорится в сообщении руководителя Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Вторая часть действа с "внештатным восхождением авиационной бомбы". Упала она с российского истребителя у железнодорожного вокзала. О количестве жертв не сообщают, уцелевших эвакуировали и держат вместе" , - написал он в Telegram.

По данным Лысогора – это второй раз в этом году Рубежное терпит такой авиаудар. 8 января во временно оккупированном городе с российского самолета упала авиабомба в район жилой застройки – тогда террористы ЛНР назвали это "внештатным сходом боеприпаса".