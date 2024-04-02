Україна атакує РФ дронами зі штучним інтелектом – CNN

Україна атакує Росію безпілотниками з великим радіусом дії, а деякі з них навіть мають штучний інтелект, який допомагає їм орієнтуватися та уникати перешкод. Про це розповіло журналістам CNN джерело, близьке до української програми безпілотників, повідомляє Новое время.

У статті йдеться, що ці зухвалі українські атаки завдають удару по величезній нафтогазовій промисловості Росії, яка попри заборони Заходу на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви.

«Точність в умовах перешкод забезпечується шляхом використання штучного інтелекту. Кожен літак оснащений термінальним комп’ютером із супутниковими даними й даними про місцевість» , — сказало джерело.

За його словами, польоти визначають заздалегідь разом із союзниками, а дрони слідують плану польоту, що дає змогу завдавати удару по цілях із точністю до метра.

Така точність стала можливою завдяки датчикам дрона.

«У них є так званий „машинний зір“, який є різновидом штучного інтелекту. По суті, ви берете модель, розташовуєте її на чипі й навчаєте цю модель визначати географію і мету, до якої вона рухається» , — сказав аналітик Королівського інституту об'єднаних служб, британського аналітичного центру Ной Сільвія.

За його словами, коли він буде розгорнутий, він зможе визначити, де перебуває.