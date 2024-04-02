Україна атакує РФ дронами зі штучним інтелектом – CNN
Україна атакує Росію безпілотниками з великим радіусом дії, а деякі з них навіть мають штучний інтелект, який допомагає їм орієнтуватися та уникати перешкод. Про це розповіло журналістам CNN джерело, близьке до української програми безпілотників, повідомляє Новое время.
У статті йдеться, що ці зухвалі українські атаки завдають удару по величезній нафтогазовій промисловості Росії, яка попри заборони Заходу на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви.
«Точність в умовах перешкод забезпечується шляхом використання штучного інтелекту. Кожен літак оснащений термінальним комп’ютером із супутниковими даними й даними про місцевість», — сказало джерело.
За його словами, польоти визначають заздалегідь разом із союзниками, а дрони слідують плану польоту, що дає змогу завдавати удару по цілях із точністю до метра.
Така точність стала можливою завдяки датчикам дрона.
«У них є так званий „машинний зір“, який є різновидом штучного інтелекту. По суті, ви берете модель, розташовуєте її на чипі й навчаєте цю модель визначати географію і мету, до якої вона рухається», — сказав аналітик Королівського інституту об'єднаних служб, британського аналітичного центру Ной Сільвія.
За його словами, коли він буде розгорнутий, він зможе визначити, де перебуває.
«Йому не потрібен ніякий зв’язок (із супутниками), він повністю автономний», — додав Сільвія.