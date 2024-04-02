Украина атакует РФ дронами с искусственным интеллектом – CNN

Украина атакует Россию беспилотниками с большим радиусом действия, а некоторые из них даже имеют искусственный интеллект, который помогает им ориентироваться и избегать помех. Об этом рассказал журналистам CNN источник, близкий к украинской программе беспилотников, сообщает Новое время.

В статье говорится, что эти дерзкие украинские атаки наносят удар по огромной нефтегазовой промышленности России, которая, несмотря на запреты Запада на импорт и ограничение цен, остается крупнейшим источником дохода для военной экономики Москвы.

«Точность в условиях помех обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта. Каждый самолет оснащен терминальным компьютером со спутниковыми данными и данными о местности» , — сказал источник.

По его словам, полеты определяют заранее вместе с союзниками, а дроны следуют плану полета, что позволяет наносить удары по целям с точностью до метра.

Такая точность стала возможной благодаря датчикам дрона.

«У них есть так называемое „машинное зрение“, которое является разновидностью искусственного интеллекта. По сути, вы берете модель, располагаете ее на чипе и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она движется» , — сказал аналитик Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Ной Сильвия.

По его словам, когда он будет развернут, он сможет определить, где находится.