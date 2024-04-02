Федоров запевнив у скороченні використання росіянами Starlink на фронті

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що росіяни найближчим часом будуть "максимально обмежені" у використанні у прифронтових зонах терміналів супутникового зв'язку Starlink, повідомляє Дзеркало тижня.

Під час інтерв'ю Welt він також зауважив, що їх застосування ворогом не є масовим, адже обладнання РФ купує через треті країни.

"Єдине, що я зараз можу сказати: ми знайшли розв'язання проблеми. Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни будуть максимально обмежені у його використанні" , – заявив Федоров, запевнивши, що необхідні рішення вже ухвалені.

На думку міністра, найближчим часом буде результат цього.

Нагадаємо, на офіційному сайті Starlink з'явилася інформація, що мережа супутникового інтернету доступна в тому числі на тимчасово окупованих територіях України. Після цього у ГУР МО підтвердили, що окупанти також використовують ці термінали. Та у SpaceX запевнили, що не співпрацюють з РФ та не передають їй обладнання ні прямо, ні через посередників.