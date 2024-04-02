Федоров заверил в сокращении использования россиянами Starlink на фронте

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что россияне в ближайшее время будут "максимально ограничены" в использовании в прифронтовых зонах терминалов спутниковой связи Starlink, сообщает Зеркало недели.

Во время интервью Welt он также отметил, что их применение врагом не массовое, ведь оборудование РФ покупает через третьи страны.

"Единственное, что я сейчас могу сказать: мы нашли решение проблемы. Украина продолжит использовать Starlink, а россияне будут максимально ограничены в его использовании" , — заявил Федоров, заверив, что необходимые решения уже приняты.

По мнению министра, в ближайшее время будет результатом этого.

Напомним, на официальном сайте Starlink появилась информация, что сеть спутникового интернета доступна в том числе на временно оккупированных территориях Украины. После этого в ГУР МО подтвердили, что оккупанты также используют эти терминалы. Но в SpaceX заверили, что не сотрудничают с РФ и не передают ей оборудование ни прямо, ни через посредников.