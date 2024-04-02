Білорусь розпочала навчання сил тероборони біля кордонів Литви та України

У Білорусі одразу у кількох районах стартують навчання сил територіальної оборони. Про це пише БЕЛТА із посиланням на пресслужбу міністерства оборони Білорусі, повідомляє Укрінформ.

Так, у рамках комплексної перевірки територіальної оборони Гомельської області, що межує з Україною, у період з 2 по 4 квітня під керівництвом військового комісара Гомельської області будуть проведені командно-штабні навчання із силами територіальної оборони Рогачовського та Кормянського районів.

Зазначається, що метою навчань є оцінити готовність посадових осіб військових частин територіальних військ до виконання навчально-бойових завдань, удосконалити навички офіцерів запасу у керівництві підлеглими, а також навчити особовий склад виконанню своїх обов'язків при вирішенні завдань територіальної оборони.

Аналогічні заняття з 2 по 4 квітня відбудуться у Вороновському районі Гродненської області, що на кордоні з Литвою.

«Під час навчань планується відпрацювати питання охорони та оборони об'єкта територіальної оборони, а також участі у забезпеченні заходів воєнного стану із залученням добровольців народного ополчення» , - зазначили у пресслужбі білоруського оборонного відомства.

Також у міноборони країни розповіли, що у період з 2 по 26 квітня під керівництвом голови Вілейського райвиконкому Мінської області пройде навчальний збір із військовозобов'язаними територіальних військ.

«У рамках збору відбудеться прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання» , - пояснили у міноборони Білорусі.

Крім того, в ході збору планується здійснити підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань відповідно до військово-облікових спеціальностей та посадового призначення, відновлення навичок командного складу штабів району та батальйону територіальних військ в управлінні підлеглими, а також відпрацювання питань формування, підготовки та застосування загону народного ополчення.