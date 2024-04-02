Беларусь начала обучение сил терробороны у границ Литвы и Украины

В Беларуси сразу в нескольких районах стартуют учения сил территориальной обороны. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Беларуси, сообщает Укринформ.

Так, в рамках комплексной проверки территориальной обороны граничащей с Украиной Гомельской области в период со 2 по 4 апреля под руководством военного комиссара Гомельской области будут проведены командно-штабные учения с силами территориальной обороны Рогачевского и Кормянского районов.

Отмечается, что целью учений оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, усовершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также научить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны.

Аналогичные занятия со 2 по 4 апреля состоятся в Вороновском районе Гродненской области на границе с Литвой.

"В ходе учений планируется отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мер военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения" , - отметили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Также в минобороны страны рассказали, что в период со 2 по 26 апреля под руководством председателя Вилейского райисполкома Минской области пройдет учебный сбор с военнообязанными территориальных войск.

"В рамках сбора состоится прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с привлечением местной базы мобилизационного развертывания" , - пояснили в минобороны Беларуси.

Кроме того, в ходе сбора планируется осуществить подготовку военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным назначением, восстановление навыков командного состава штабов района и батальона территориальных войск в управлении подчиненными, а также отработка вопросов формирования, подготовки и применения отряда народного ополчения.