Іран пригрозив Ізраїлю выдповіддю за удар по консульству в Сирії

Іран заявив, що помститься Ізраїлю за смертоносний авіаудар по його посольському комплексу в Сирії. Посилаючись на дані Bloomberg, повідомляє Новое время.

"Злочин не залишиться без відповіді" , - сказав президент Ірану Ебрахім Раїсі.

За даними іранських державних ЗМІ, внаслідок удару по Дамаську загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців, включаючи найвищих військових командирів. Також було зруйновано будівлю консульства.

Серед загиблих був високопоставлений генерал, пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції Мохаммадреза Захеді.

Ізраїль не підтвердив факту нападу.