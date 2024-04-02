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Иран пригрозил Израилю ответом за удар по консульству в Сирии

Иран пригрозил Израилю ответом за удар по консульству в Сирии
Фото: Рixabay

Иран заявил, что отомстит Израилю за смертоносный авиаудар по его посольскому комплексу в Сирии. Ссылаясь на данные Bloomberg, сообщает Новое время.

«Преступление не останется без ответа», — сказал президент Ирана Эбрахим Раиси.

По данным иранских государственных СМИ, в результате удара по Дамаску погибли по меньшей мере семь иранских военнослужащих, включая высших военных командиров. Также было разрушено здание консульства.

Среди погибших был высокопоставленный генерал, связанный с Корпусом стражей исламской революции Мохаммадреза Захеди.

Израиль не подтвердил факт нападения.

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