Иран пригрозил Израилю ответом за удар по консульству в Сирии

Иран заявил, что отомстит Израилю за смертоносный авиаудар по его посольскому комплексу в Сирии. Ссылаясь на данные Bloomberg, сообщает Новое время.

«Преступление не останется без ответа» , — сказал президент Ирана Эбрахим Раиси.

По данным иранских государственных СМИ, в результате удара по Дамаску погибли по меньшей мере семь иранских военнослужащих, включая высших военных командиров. Также было разрушено здание консульства.

Среди погибших был высокопоставленный генерал, связанный с Корпусом стражей исламской революции Мохаммадреза Захеди.

Израиль не подтвердил факт нападения.