Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що його країна готується до війни. З посиланням на БЕЛТА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зараз теж копаємо землю, як і вони (сусідні для Білорусі країни. - Ред.), зовсім поряд з кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та інше, збільшують витрати на ударні озброєння" , - зазначив самопроголошений "президент".

Лукашенко закликав "нікому не вірити", що Білорусь хоче воювати.

"Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру - готуйся до війни" - не я це вигадав. Це дуже правильно сказано" , - сказав диктатор.

За його словами, у Білорусі ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки.