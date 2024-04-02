Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. Со ссылкой на БЕЛТА, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас тоже копаем землю, как и они (соседние для Беларуси страны. - Ред.), совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочее, увеличивают расходы на ударные вооружения" , - отметил самопровозглашенный "президент".

Лукашенко призвал "никому не верить", что Беларусь хочет воевать.

"Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано" , - сказал диктатор.

По его словам, в Беларуси ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются разные виды вооружений и техники.