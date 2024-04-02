СБУ викрила зрадників, що готували удари по підрозділах СБУ та ЗСУ

Служба безпеки України затримала у Херсоні ворожих інформаторів, які готували ракетні удари по підрозділах СБУ та ЗСУ. Посилаючись на дані Служби безпеки, повідомляє Корреспондент.

"Під прицілом" ворога були місця тимчасового базування українських захисників. Насамперед окупанти сподівались поцілити по підрозділах СБУ та ЗСУ... До складу ворожої групи входило четверо працівників місцевих автотранспортних компаній.

Для виконання ворожого завдання кожен з них діяв за чітко визначеним "функціоналом". Наприклад, двоє фігурантів - водії маршрутних автобусів, під час перевезення пасажирів відстежували переміщення та пункти прибуття військової техніки. Ще двоє – диспетчери автопарків. У вільний від роботи час вони обходили місто, де проводили дорозвідку "потрібних" об’єктів" , - йдеться в повідомленні.

Зловмисники заводили довірливі розмови з персоналом АЗС та магазинів, щоб дізнатися про ворожі "прильоти" та їхні наслідки. Зібрану інформацію поплічники агресора передавали керівниці групи, яка далі "звітувала" перед військовою розвідкою РФ (ГРУ). Зловмисниця підтримувала комунікацію з окупантами дистанційно через зв’язкового з лівобережжя Херсонщини.

Служба безпеки зірвала плани загарбників, своєчасно викривши ворожих інформаторів. Під час обшуків за адресами проживання ворожих інформаторів було виявлено кремлівську символіку, шеврони Росгвардії та інше.

Слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за статтею Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Зловмисникам тепер загрожує до восьми років тюрми.