СБУ разоблачила предателей, готовивших удары по подразделениям СБУ и ВСУ

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне вражеских информаторов, готовивших ракетные удары по подразделениям СБУ и ВСУ. Ссылаясь на данные Службы безопасности, сообщает Корреспондент.

"Под прицелом" врага находились места временного базирования украинских защитников. В первую очередь оккупанты надеялись попасть по подразделениям СБУ и ВСУ... В состав вражеской группы входили четверо работников местных автотранспортных компаний.

Для выполнения вражеской задачи каждый из них действовал по четко определенному "функционалу". Например, два фигуранта - водители маршрутных автобусов, во время перевозки пассажиров отслеживали перемещение и пункты прибытия военной техники. Еще двое - диспетчеры автопарков. В свободное от работы время они обходили город, где проводили доразведку "нужных" объектов" , - говорится в сообщении.

Злоумышленники заводили доверительные разговоры с персоналом АЗС и магазинов, чтобы узнать о вражеских "прилетах" и их последствиях. Собранную информацию приспешники агрессора передавали руководительнице группы, которая дальше "отчитывалась" перед военной разведкой РФ (ГРУ). Злоумышленница поддерживала коммуникацию с оккупантами дистанционно через связного с левобережья Херсонской области.

Служба безопасности сорвала планы захватчиков, своевременно разоблачив вражеских информаторов. Во время обысков по адресам проживания вражеских информаторов была обнаружена кремлевская символика, шевроны Росгвардии и другое.

Следователи Службы безопасности сообщили четырем задержанным о подозрении по статье Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленникам теперь грозит до восьми лет тюрьмы.