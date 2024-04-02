Україна погодила з Румунією запуск нового пункту пропуску

Кабінет міністрів у вівторок, 2 квітня, затвердив угоду з урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через кордон між населеними пунктами Біла Церква (Закарпатська область, Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія), вчинену 18 серпня 2023 року у Бухаресті. Про це сказав прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє ЛігаБізнес.

"Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква – Сігету-Мармацієй" , – заявив він.

Новий перехід буде розрахований насамперед на пропуск вантажівок, повідомляло раніше Міністерство економіки.

На кордоні з Румунією функціонують п'ять автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для поромного сполучення. З них лише два оформляють вантажні автомобілі: Порубне – Сірет та Дяково – Халмеу. За добу вони можуть пропускати не більше 400 вантажівок.

Пункт пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй зможе пропускати 500 вантажівок на добу.

Для відкриття нового пункту пропуску Румунія побудує новий міст через Тису за 147,9 млн леїв (понад $32 млн). Більшість грошей виділить Євросоюз.

Загалом на західному напрямку Україна збирається створити дев'ять нових пунктів пропуску та модернізувати ще 13 пунктів пропуску, сказав Шмигаль.