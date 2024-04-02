Украина согласовала с Румынией запуск нового пункта пропуска

Кабинет министров во вторник, 2 апреля, утвердил соглашение с правительством Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через границу между населенными пунктами Белая Церковь (Закарпатская область, Украина) и Сигету Мармацией (Румыния), совершенное 18 августа 2023 года в Бухаресте. Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Лига.Бизнес.

"Украина и Румыния строят чрезвычайно выгодное партнерство, и мы должны его постоянно углублять. Принимаем постановление, которое позволит открыть новый украинско-румынский пункт пропуска Белая Церковь – Сигету-Мармацией" , — заявил он.

Новый переход будет рассчитан в первую очередь на пропуск грузовиков, сообщало ранее Министерство экономики.

На границе с Румынией работает пять автомобильных пунктов пропуска и один пункт пропуска для паромного сообщения. Из них только два оформляют грузовые автомобили: Порубное – Сирет и Дьяково – Халмеу. В сутки они могут пропускать не более 400 грузовиков.

Пункт пропуска Белая Церковь – Сигету Мармацией сможет пропускать 500 грузовиков в сутки.

Для открытия нового пункта пропуска Румыния построит новый мост через Тису за 147,9 млн леев (более $32 млн). Большинство денег выделит Евросоюз.

Всего на западном направлении Украина намерена создать девять новых пунктов пропуска и модернизировать еще 13 пунктов пропуска, сказал Шмыгаль.