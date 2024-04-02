Джапарову звільнили з посади першої заступниці міністра закордонних справ України

У вівторок, 2 квітня, Кабмін звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника Міністра закордонних справ України. Посилаючись на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, повідомляє Новое время.

Джапарова була призначена першою заступницею міністра закордонних справ України 10 червня 2020 року. З 2016 по 2019 рр була першою заступницею міністра інформаційної політики України.

У лютому 2024 Джапарову призначили постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.