Джапарову уволили с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины

Во вторник, 2 апреля, Кабмин уволил Эмине Джапарову с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины. Ссылаясь на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, сообщает Новое время.

Джапарова была назначена первым заместителем министра иностранных дел Украины 10 июня 2020 года. С 2016 по 2019 гг была первым заместителем министра информационной политики Украины.

В феврале 2024 Джапарову назначили постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.