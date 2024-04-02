В МЗС Чехії нагадали про пришвидшення надання боєприпасів Україні

Чехія та країни-партнери працюють над тим, щоб якомога швидше забезпечити Україну боєприпасами. Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський після переговорів у Празі з естонським колегою Маргусом Тсахкною, повідомляє Укрінформ.

«Добрий захист України є захистом нас усіх» , - підкреслив глава МЗС Чехії.

Він подякував Естонії за інтерес до чеської ініціативи зі закупівлі амуніції для України в країнах поза межами ЄС. Україна має отримати боєприпаси негайно, підкреслив міністр.

Ліпавський зазначив також спільну підтримку санкцій, зокрема, можливість спрямування статків РФ на підтримку Києва. Питання, як це зробити, обговорюватиметься, в тому числі й ближчими днями в Брюсселі.

Чеський міністр назвав Естонію прикладом, адже вона витрачає 2% ВВП на оборону, Прага намагається досягти цього показника.

Ліпавський також заявив, що Прага засудила внесення прем’єрки Естонії Каї Каллас і низки інших політиків у російський санкційний список.

«Ми засуджуємо намагання Кремля залякати західних політиків… Ми не можемо дозволити Москві диктувати нам, як ми маємо поводитися» , - підкреслив Ліпавський.

Естонія підтримує чеську ініціативу щодо закупівлі амуніції для України в третіх державах і водночас сама надає потужну двосторонню допомогу Києву.

Як заявив на пресконференції міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна, Естонія підтримує чеську ініціативу щодо закупівлі амуніції для України в третіх державах і водночас сама надає потужну двосторонню допомогу Києву.

«Звісно. Ми підтрумуємо ініціативу Чехії та водночас активно працюємо над пропозиціями естонського уряду» , - сказав Тсакхна.

Він нагадав, що 2 тижні тому Естонія передала новий пакет військової допомоги Україні на близько 20 млн євро, а також взяла на себе довгосторокове зобов’язання виділяти на допомогу 0,25% власного ВВП.

Глава МЗС також поінформував, що Естонія є одним з найбільших покупців амуніції у ЄС цього року.

«Найголовніше - ми повинні купувати боєприпаси - разом і окремо - і посилати негайно якнайбільше амуніції Україні… Ситуація є критичною і Україна потребує нашої підтримки негайно» , - підкреслив дипломат і висловив сподівання, що завдяки співпраці партнери зможуть забезпечити необхідну підтримку як зброєю, так і амуніцією.

Естонія також підтримує запровадження більш жорстких санкцій проти країни-агресора. Йдеться не лише про політичну підтримку, але й про забезпечення дотримання обмежувальних заходів, про конкретні кроки. Естонія пропонуватиме союзникам запровадити санкції щодо Росії через її гібридні атаки проти країн НАТО та ЄС, сказав міністр. Важливо, за його словами, добре попрацювати над 13 пакетом.

Глави МЗС двох країн обговорили питання розширення ЄС і підкреслили свою підтримку на шляху до Євросоюзу України та Молдови.