В МИД Чехии напомнили об ускорении предоставления боеприпасов Украине

Чехия и страны-партнеры работают над тем, чтобы как можно скорее обеспечить Украину боеприпасами. Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский после переговоров в Праге с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной, сообщает Укринформ.

«Хорошая защита Украины является защитой всех нас» , - подчеркнул глава МИД Чехии.

Он поблагодарил Эстонию за интерес к чешской инициативе по закупке амуниции для Украины в странах вне ЕС. Украина должна получить боеприпасы немедленно, подчеркнул министр.

Липовский отметил также общую поддержку санкций, в частности, возможность направления состояния РФ в поддержку Киева. Вопрос, как это сделать, будет обсуждаться, в том числе и в ближайшие дни в Брюсселе.

Чешский министр назвал Эстонию примером, ведь она тратит 2% ВВП на оборону, Прага пытается добиться этого показателя.

Липовский также заявил, что Прага осудила внесение премьера Эстонии Каи Каллас и ряда других политиков в российский санкционный список.

«Мы осуждаем попытки Кремля запугать западных политиков… Мы не можем позволить Москве диктовать нам, как мы должны себя вести» , - подчеркнул Липовский.

Эстония поддерживает чешскую инициативу по закупке амуниции для Украины в третьих государствах и в то же время сама оказывает мощную двустороннюю помощь Киеву.

Как заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна, Эстония поддерживает чешскую инициативу по закупке амуниции для Украины в третьих государствах и в то же время сама оказывает мощную двустороннюю помощь Киеву.

«Конечно. Мы поддерживаем инициативу Чехии и вместе с тем активно работаем над предложениями эстонского правительства» , - сказал Тсакхна.

Он напомнил, что 2 недели назад Эстония передала новый пакет военной помощи Украине около 20 млн евро, а также взяла на себя долгосрочное обязательство выделять на помощь 0,25% собственного ВВП.

Глава МИД также проинформировал, что Эстония является одним из крупнейших покупателей амуниции в ЕС в текущем году.

«Самое главное - мы должны покупать боеприпасы - вместе и отдельно - и посылать немедленно больше амуниции Украине… Ситуация критическая и Украина нуждается в нашей поддержке немедленно» , - подчеркнул дипломат и выразил надежду, что благодаря сотрудничеству партнеры смогут обеспечить необходимую поддержку как оружием, так и амуницией.

Эстония также поддерживает введение более жестких санкций против страны-агрессора. Речь идет не только о политической поддержке, но и об обеспечении соблюдения ограничительных мер, о конкретных шагах. Эстония будет предлагать союзникам ввести санкции в отношении России из-за ее гибридных атак против стран НАТО и ЕС, сказал министр. Важно, по его словам, хорошо поработать над 13-тым пакетом.

Главы МИД двух стран обсудили вопросы расширения ЕС и подчеркнули свою поддержку на пути в Евросоюз Украины и Молдовы.