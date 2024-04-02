Уряд схвалив добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає прийняття рішення про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій атомній електростанції. Посилаючись на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, повідомляє Укрінформ.

"Схвалено проєкт закону «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції». Законопроєкт передбачає прийняття відповідно до встановленого законом порядку рішення про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків N 3 та N 4 філії "Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція" , - заявив Мельничук.

Він зазначив, що у документі пропонується визначити місце розміщення енергоблоків 3 та 4 ХАЕС; кількість реакторів, їх тип та загальну характеристику; призначення енергоблоків ХАЕС для промислового виробництва електричної та теплової енергії.

Крім того, визначаються загальні вимоги до проєктування та будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС; ставка збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, що мешкає на території зони спостереження електростанції, під час будівництва енергоблоків.

Як повідомлялося, в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявляв, що третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції має бути готовим до встановлення обладнання у червні.

Котін розраховує підписати у червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії. Інформація про наміри такої закупівлі з'явилася у березні 2023 року. Йдеться про реактори російського виробництва з недобудованої АЕС "Белене".

Нині на Хмельницькій АЕС працюють два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен. Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 - у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блоку на 75% та 4-го - на 28%, у 1990 році через мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.