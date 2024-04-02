Правительство одобрило достройку энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции. Ссылаясь на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, сообщает Укринформ.

"Одобрен проект закона «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции». Законопроект предусматривает принятие в соответствии с установленным законом порядком решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков N 3 и N 4 филиала "Отделенное подразделение «Хмельницкая атомная электрическая станция" , - заявил Мельничук.

Он отметил, что в документе предлагается определить место размещения энергоблоков 3 и 4 ХАЭС; количество реакторов, их тип и общую характеристику; предназначение энергоблоков ХАЭС для промышленного производства электрической и тепловой энергии.

Кроме того, определяются общие требования к проектированию и строительству энергоблоков №3 и №4 ХАЭС; ставка сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения электростанции, при строительстве энергоблоков.

Как сообщалось, и. о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявлял, что третий энергоблок Хмельницкой атомной электростанции должен быть готов к установке оборудования в июне.

Котин рассчитывает подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии. Информация о намерениях такой закупки появилась в марте 2023 года. Речь идет о реакторах российского производства из недостроенной АЭС "Белене".

В настоящее время на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Энергоблок №3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, №4 – в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% и 4-го – на 28%, в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС проект приостановили.