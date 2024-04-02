Азербайджан та Вірменія обмінялися звинуваченнями в порушенні припинення вогню
У Міністерствах оборони Азербайджану та Вірменії заявили про порушення режиму припинення вогню, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
У Міноборони Азербайджану повідомили, що 1 квітня з 22:00 до 22:20 підрозділи Збройних сил Вірменії з перервами обстріляли позиції їхніх військ в напрямку населених пунктів Хайдарабад Садаракського району та Біченак Шахбузького району Нахічеванської Автономної Республіки.
Тим часом у Міноборони Вірменії спростували цю інформацію.
"Жодних порушень за напрямками, зазначеними в інформації Міністерства оборони Азербайджану, не зафіксовано", - наголосили у відомстві.
Окрім того, Вірменія теж звинуватила Азербайджан в обстрілах.
"1 квітня о 22:00 підрозділи Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по позиціях Збройних сил Вірменії в напрямку села Гут (провінція Гегаркунік) і села Текс (провінція Сюнік)", - йдеться в повідомленні Міноборони Вірменії.
Конфлікт навколо Карабаху
Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.
Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.