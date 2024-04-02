Азербайджан та Вірменія обмінялися звинуваченнями в порушенні припинення вогню

У Міністерствах оборони Азербайджану та Вірменії заявили про порушення режиму припинення вогню, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

У Міноборони Азербайджану повідомили, що 1 квітня з 22:00 до 22:20 підрозділи Збройних сил Вірменії з перервами обстріляли позиції їхніх військ в напрямку населених пунктів Хайдарабад Садаракського району та Біченак Шахбузького району Нахічеванської Автономної Республіки.

Тим часом у Міноборони Вірменії спростували цю інформацію.

"Жодних порушень за напрямками, зазначеними в інформації Міністерства оборони Азербайджану, не зафіксовано" , - наголосили у відомстві.

Окрім того, Вірменія теж звинуватила Азербайджан в обстрілах.

"1 квітня о 22:00 підрозділи Збройні сили Азербайджану відкрили вогонь по позиціях Збройних сил Вірменії в напрямку села Гут (провінція Гегаркунік) і села Текс (провінція Сюнік)" , - йдеться в повідомленні Міноборони Вірменії.

Конфлікт навколо Карабаху

Нагадаємо, у вересні 2023 року Азербайджан провів "антитерористичні заходи" на території Нагірного Карабаху, внаслідок яких невизнана "республіка" капітулювала.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не була укладено.